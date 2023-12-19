Водитель лишился Lexus и оказался под арестом в Семее (видео)

Водитель внедорожника Lexus, подозреваемый в пьяном вождении без прав, задержан в Семее. Его машина отправилась на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, 16 декабря поступило сообщение о том, что в одном из дворов в Семее мужчина с явными признаками опьянения управляет автомобилем Lexus.

Батальон патрульной полиции задержал находившегося за рулем 32-летнего водителя внедорожника.

Он привлечен к административной ответственности по ч.9 ст.613 КоАП РК за невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел, а именно уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством.

Санкцией данной статьи водитель арестован на срок до двадцати пяти суток.

Транспортное средство водворено на специализированную стоянку.

"Департамент полиции области Абай выражает благодарность гражданину, который сообщил о вызвавшем подозрение автомобиле. Своим поступком он помог предотвратить возможное тяжкое ДТП", – отметил командир батальона патрульной полиции Мерхат Калелов.

Ранее в Актобе суд вынес решение об аресте на 15 суток экс-депутата Сании Муратовой за вождение Lexus в нетрезвом виде. Также ее лишили водительских прав на 7 лет. После скандала с задержанием за рулем в пьяном состоянии она написала заявление о сложении депутатских полномочий, они были прекращены.

Также за езду на автомобиле в нетрезвом виде суд в Павлодаре наказал директора сельской школы. Ему назначили 15 суток ареста и лишили водительских прав на семь лет.

А жителя Актобе пожизненно лишили водительских прав, а потом и вовсе отправили за решетку за то, что он вновь управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.