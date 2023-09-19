Директора сельской школы в Павлодаре наказали за пьяную езду

В Павлодаре суд наказал директора сельской школы за езду на авто в нетрезвом виде и назначил ему 15 суток ареста, а также лишил водительских прав на семь лет, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, этот случай произошел 15 сентября. Однако водитель свою вину отрицает.

Отмечается, что административное дело директора сельской школы, управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения, рассматривал городской Специализированный суд по административным правонарушениям.

"На судебном заседании правонарушитель свою вину не признал, но его доводы опровергли заключение судебно-медицинской экспертизы и видеозапись с жетона полицейского", – говорится в материале.

В итоге суд назначил директору школы административный арест на 15 суток и лишение права управления авто сроком на семь лет.

Данное постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее руководитель отдела земельных отношений Майского района Павлодарской области попала в поле зрения полиции за рулем служебного авто в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Енлик Тайшибаевой составили административный протокол.

Казахстанского певца Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения и наезд на патрульное авто.

Также жителя Актобе пожизненно лишили водительских прав, а потом и вовсе отправили за решетку за то, что он вновь управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В свое оправдание мужчина заявил, что спасал подругу от похмелья.