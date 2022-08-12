Продававшего несуществующий сахар алматинца приговорили к принудительному труду

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Предприимчивого мошенника, продавшего нескольким жителям Алматы несуществующий сахар, осудили в южной столице, сообщается на .

Как установил суд, в апреле этого года подсудимый А., придя в торговый центр, предложил потерпевшим купить 17 мешков сахара по низкой цене, после чего найти покупателей на них и перепродать.

Торговцы поверили предложению и перевели деньги на счет мужчины, но никакого сахара не получили.

"Завладев денежными средствами, подсудимый скрылся с места преступления, отключил телефон и потратил добытые преступным путем средства на свои личные нужды, тем самым причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 235 тыс. тенге", - говорится в сообщении суда.

В суде подсудимый раскаялся и полностью признал вину.

В итоге мужчину признали виновным в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев свободы с установлением пробационного контроля, а также 100 часов принудительного труда.

Гражданский иск потерпевших удовлетворен в полном объеме.

"При назначении наказания суд учел такие смягчающие вину обстоятельства как признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка", - пояснили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982889-prodavavshego-nesuschestvuyuschiy-sahar-almatintsa-prigovorili-k-prinuditelnomu-trudu/