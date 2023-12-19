Крупную сумму отдала астанчанка мошенникам, обещавшим ей работу стюардессой
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На уловку мошенника попалась астанчанка, которая хотела стать стюардессой, отдав за "услугу" трудоустройства 150 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.
Как сообщает пресс-служба полиции, с заявлением в отдел полиции района Нура обратилась жительница Астаны, которая попалась на уловки мошенника. Она рассказала, что познакомилась в соцсетях с мужчиной, который, обещая устроить ее на работу стюардессой, выманил 150 тысяч тенге.
Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого.
"В ходе расследования выяснилось, что мужчина представился девушке сотрудником известной авиакомпании и предложил свою помощь в трудоустройстве в качестве стюардессы.
Получив за свою "услугу" деньги, мужчина под разными предлогами оттягивал время, а позже - и вовсе перестал выходить на связь", - говорится в сообщении ведомства в Instagram-профиле.
По данному факту проводится досудебное расследование по факту мошенничества.
Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 УК РК, наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали о том, как житель Шымкента отдал 1 млн тенге знакомому за обещание устроить его учителем в школу. Подозреваемым оказался безработный житель мегаполиса.
В Таразе женщина хотела устроиться на работу в Чехию. Доверившись малознакомым людям, оказывающим помощь в трудоустройстве, женщина стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051398-krupnuyu-summu-otdala-astanchanka-moshennikam-obeschavshim-ey-rabotu-styuardessoy/