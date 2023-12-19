Крупную сумму отдала астанчанка мошенникам, обещавшим ей работу стюардессой

На уловку мошенника попалась астанчанка, которая хотела стать стюардессой, отдав за "услугу" трудоустройства 150 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Как сообщает пресс-служба полиции, с заявлением в отдел полиции района Нура обратилась жительница Астаны, которая попалась на уловки мошенника. Она рассказала, что познакомилась в соцсетях с мужчиной, который, обещая устроить ее на работу стюардессой, выманил 150 тысяч тенге.

Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого.

"В ходе расследования выяснилось, что мужчина представился девушке сотрудником известной авиакомпании и предложил свою помощь в трудоустройстве в качестве стюардессы.

Получив за свою "услугу" деньги, мужчина под разными предлогами оттягивал время, а позже - и вовсе перестал выходить на связь", - говорится в сообщении ведомства в Instagram-профиле.

По данному факту проводится досудебное расследование по факту мошенничества.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 УК РК, наказывается:

исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, как житель Шымкента отдал 1 млн тенге знакомому за обещание устроить его учителем в школу. Подозреваемым оказался безработный житель мегаполиса.

В Таразе женщина хотела устроиться на работу в Чехию. Доверившись малознакомым людям, оказывающим помощь в трудоустройстве, женщина стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона тенге.