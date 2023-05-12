Казахстанец отдал 1 млн тенге за обещание устроить его учителем в школу

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Житель Шымкента сообщил в полицию, что некий знакомый обещал трудоустроить его в школу, предварительно попросив за свои "услуги" вознаграждение, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам потерпевшего, некий знакомый, войдя в доверие, пообещал помочь трудоустроиться в школу. За его "услуги" шымкентец отдал около 1 млн тенге.

Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Шымкента.

"Как выяснилось, полученные деньги мужчина потратил на собственные нужды. Также установлено, что аферист оказался причастен к еще одному факту мошенничества", – сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", за нарушение которой предусмотрено наказание в виде:

штрафа в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге);

исправительных работ в том же размере;

привлечения к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничения свободы на срок до двух лет;

лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020209-shymkentets-otdal-1-mln-tenge-za-obeschanie-ustroit-ego-uchitelem-v-shkolu/