Адвоката арестовали по делу о взятке в 45 млн тенге в Петропавловске (видео)

Деньги в блокноте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экс-сотрудника Службы экономических расследований Астаны задержали в Петропавловске. Его подозревают в укрывательстве тяжкого коррупционного преступления, передает телеканал Astana.tv.

По данным телеканала, экс-сотрудника столичной службы экономических расследований задержали в Петропавловске, а ныне – практикующего адвоката, подозревают в укрывательстве тяжкого коррупционного преступления.

Как рассказали в областном департаменте Агентства по финмониторингу, правозащитник стал фигурантом дела о взятке в 45 миллионов тенге. Якобы столичный правозащитник достоверно знал, что руководство крупного Петропавловского завода получило эти деньги, однако попытался сокрыть факт под видом гражданско-правовой сделки.

За это он и еще две подозреваемых с санкции суда помещены под стражу на два месяца.

"Тампиев после выхода на пенсию занимался адвокатской практикой и является членом столичной коллегии адвокатов. Вместе с тем, при задержании Тампиев не имел статуса защитника по данному уголовному делу и не являлся адвокатом участников уголовного процесса.

В настоящее время проводятся следственные действия", – сообщила руководитель управления Департамента экономических расследований СКО Виктория Алпеева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021023-advokata-zaderzhali-po-delu-o-vzyatke-v-45-mln-tenge-v-petropavlovske-video/