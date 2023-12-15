Казахстанский заключенный пошел на необычный шаг из-за страха за свое здоровье

Заключенный специально ушел из колонии-поселения в поселке Шидерты, чтобы его осудили за уклонение от отбывания наказания и отправили в колонию строгого режима. 37-летний мужчина стал переживать за свое здоровье, поскольку в октябре 2023 года исправительное учреждение должны были перевести в здание бывшего тубдиспансера, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Экибастузкого городского суда.

В приговоре суда указано, что в октябре мужчина, ранее неоднократно судимый и отбывающий наказание в колонии-поселении, узнал, что из Шидерты их переведут в Экибастуз в бывшее здание туберкулезного диспансера. Именно это обстоятельство и насторожило заключенного.

"За 2-3 дня до совершения им уголовного правонарушения администрация учреждения уведомила их о переезде в здание бывшего тубдиспансера. На его вопрос, насколько это безопасно для его здоровья, администрация учреждения не смогла ответить. В связи с чем он решил вернуться в учреждение максимальной безопасности, так как опасается за свое здоровье", - указано в приговоре Экибастузского городского суда.

21 октября, отправившись на работу из колонии, мужчина решил обратно не возвращаться. Вместо этого поехал в Павлодар, потом в Астану и лишь спустя 2 дня решил сдаться.

Как пояснил на допросе, он знал, что идет на преступление, но сделал это специально, чтобы его осудили заново и назначили отбывать наказание в другой колонии.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.427 УК РК (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы). Мужчине удалось добиться своего. Ему назначили еще год лишения свободы, прибавили неотбытые два месяца за предыдущее преступление и отправили в колонию максимальной безопасности.

Добавим, что согласно ст.427 УК РК невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, о переводе заключенных из поселка Шидерты в Экибастуз стало известно в октябре 2023 года. В ДУИС сообщали, что причиной послужило ветхое состояние бараков. Новое место определили в бывшем здании тубдиспансера. Однако такое соседство не устроило жителей города, некоторые из которых стали высказывать претензии.