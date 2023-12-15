Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский заключенный пошел на необычный шаг из-за страха за свое здоровье

Опубликовано:

Мужчина за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Burak Karademir/Getty Images

Заключенный специально ушел из колонии-поселения в поселке Шидерты, чтобы его осудили за уклонение от отбывания наказания и отправили в колонию строгого режима. 37-летний мужчина стал переживать за свое здоровье, поскольку в октябре 2023 года исправительное учреждение должны были перевести в здание бывшего тубдиспансера, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Экибастузкого городского суда.

В приговоре суда указано, что в октябре мужчина, ранее неоднократно судимый и отбывающий наказание в колонии-поселении, узнал, что из Шидерты их переведут в Экибастуз в бывшее здание туберкулезного диспансера. Именно это обстоятельство и насторожило заключенного.

"За 2-3 дня до совершения им уголовного правонарушения администрация учреждения уведомила их о переезде в здание бывшего тубдиспансера. На его вопрос, насколько это безопасно для его здоровья, администрация учреждения не смогла ответить. В связи с чем он решил вернуться в учреждение максимальной безопасности, так как опасается за свое здоровье", - указано в приговоре Экибастузского городского суда.

21 октября, отправившись на работу из колонии, мужчина решил обратно не возвращаться. Вместо этого поехал в Павлодар, потом в Астану и лишь спустя 2 дня решил сдаться.

Как пояснил на допросе, он знал, что идет на преступление, но сделал это специально, чтобы его осудили заново и назначили отбывать наказание в другой колонии.

Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.427 УК РК (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы). Мужчине удалось добиться своего. Ему назначили еще год лишения свободы, прибавили неотбытые два месяца за предыдущее преступление и отправили в колонию максимальной безопасности.

Добавим, что согласно ст.427 УК РК невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет. 

Напомним, о переводе заключенных из поселка Шидерты в Экибастуз стало известно в октябре 2023 года. В ДУИС сообщали, что причиной послужило ветхое состояние бараков. Новое место определили в бывшем здании тубдиспансера. Однако такое соседство не устроило жителей города, некоторые из которых стали высказывать претензии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051047-kazahstanskiy-zaklyuchennyy-poshel-na-neobychnyy-shag-iz-za-straha-za-svoe-zdorove/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.