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Исправительную колонию переселят с окраины в центр Экибастуза. Жители против (видео)

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Полицейский закрывает решетчатую дверь
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Экибастузе из-за холода в старых помещениях решили переселить исправительную колонию с окраин города в самый центр. Но горожане против такого соседства, передает "Первый канал "Евразия".

Как сообщает телеканал, учреждение минимальной безопасности, то есть колонию-поселение, решили разместить в четырехэтажном здании бывшего туберкулезного диспансера. Оно пустует два года.

Отмечается, что других вариантов для колонии-поселения нет - в прошлом году в старых помещениях было слишком холодно, поэтому власти и решили организовать переезд.

Учреждение минимальной безопасности уже 40 лет располагается в пригороде Экибастуза - поселке Шидерты. Раньше здесь было много работы для заключенных, но сейчас их приходится каждый день возить в город.

"Фундамент дает осадку. Водонапорная башня – мы каждый год мучаемся, зимой она замерзает. Котельная, которая есть, она на сегодняшний день в неисправном состоянии, потому что мы переживаем, что зиму мы там не перезимуем", - сообщил и.о. начальника ДУИС по Павлодарской области Максат Ашимов.

Здание бывшего тубдиспансера уже готовят к переезду заключенных, везут оборудование и даже решетки. Здесь обещают установить сразу 250 видеокамер. Но жители Экибастуза откровенно не рады будущим соседям.

"Центр города, там больница рядышком, рядом пустырь. Неизвестно, за что люди сидят и как их охраняют, и как они вообще, вольно, не вольно передвигаются",

"Я как поняла, там здания уже в плачевном состоянии, а так то, что в черте города, против, конечно", - поделились горожане с журналистами.

Примечательно, что 90 из 115 осужденных каждый день и без того работают в Экибастузе. Департамент УИС провел анализ: совершения повторных преступлений среди них нет.

"Утром с 7.30 выезжают на работу, до 7 часов вечера, в среднем, работают. В 7 часов вечера они должны отметиться у нас. Мы проверяем", - рассказал начальник учреждения №47 ДУИС по Павлодарской области Болатбек Тлеубаев.

После переезда в Экибастуз постоянной работой обеспечат 100% осужденных. Они смогут погашать исковые обязательства потерпевшим, государству, помогать родным. А здания бывшей колонии в поселке Шидерты передадут на баланс государству. Но что с обветшавшими помещениями будут делать власти, пока неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043475-ispravitelnuyu-koloniyu-pereselyat-s-okrainy-v-tsentr-ekibastuza-zhiteli-protiv-video/

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