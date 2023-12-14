Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бывший помощник акима Павлодара лишился свободы

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Бывшего помощника акима Павлодара и руководителя отдела земельных отношений осудили за коррупцию. Первый получил 7 лет лишения свободы, второй - штраф, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда №2 Павлодара.

В суде рассказали, что всего на скамье подсудимых оказались четыре человека.

Уголовное дело в отношении помощника акима и главы отдела земельных отношений рассмотрели по ст.366 УК РК (Получение взятки), третьего привлекли по ст.368 УК РК (Посредничество во взяточничестве), а бизнесмена - по ст.367 УК РК (Дача взятки).

"Являясь руководителем отдела земельных отношений Павлодара, в марте 2023 года получил взятку через посредника от гражданина, являющегося предпринимателем, в сумме 200 тыс. тенге за действия, которые входили в его полномочия, а также за общее покровительство.

Посредник изготовил заведомо поддельный документ для последующего предоставления его в земельную комиссию и передал должностному лицу (руководителю отдела земельных отношений) денежные средства в сумме 200 тыс. тенге в марте 2023 года", - сообщили в пресс-службе суда №2 Павлодара.

Следствием установлено, что в июле 2023 года посредник для положительного решения по предоставленным документам передал взятку в 200 тыс. тенге и помощнику акима Павлодара, а в августе этот же помощник получил еще 150 тыс. тенге от самого предпринимателя, в чьих интересах и пытались решить земельный вопрос.

"Помощнику акима и посреднику, учитывая неоднократное совершение ими тяжких коррупционных преступлений и более активной роли, судом назначено 7 лет лишения свободы. С учетом признания вины, наличия на иждивении троих малолетних детей руководителю отдела земельных отношений назначен штраф в размере 50-кратной суммы взятки, это 10 млн тенге", - сообщили в суде.

Наказание понес и бизнесмен. Ему назначили штраф в 5 млн 320 тыс. тенге. Осужденным чиновникам также запретили пожизненно работать на госслужбе.

Напомним, ранее в Управлении цифровых технологий Павлодарской области в ходе проверки расходования бюджетных средств был установлен факт растраты, выраженный в подписании актов за фактически неоказанные услуги.

Как пояснили в прокуратуре региона, в рамках договора о государственных закупках поставщик обязался обеспечивать исправность одной из информационных систем.

Однако, как выяснилось, с декабря 2022 года по сегодняшний день система не работала, при этом бюджетные средства в сумме 95 млн тенге заказчиком были выплачены. 30 ноября текущего года прокуратурой Павлодарской области начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК (Хищение в особо крупном размере).

Также стало известно, что бывшего прокурора дважды осудили за мошенничество - сначала в Талдыкоргане, а недавно - в Павлодаре. В последнем случае ему удалось "заработать" более 18 млн тенге.

В итоге суд в Павлодаре признал его виновным и назначили 5 лет лишения свободы. Учитывая преступление, совершенное в Талдыкоргане, на этот раз в действиях мужчины признали рецидив, поэтому он будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050818-byvshiy-pomoschnik-akima-pavlodara-lishilsya-svobody/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.