Бывший помощник акима Павлодара лишился свободы

Бывшего помощника акима Павлодара и руководителя отдела земельных отношений осудили за коррупцию. Первый получил 7 лет лишения свободы, второй - штраф, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда №2 Павлодара.

В суде рассказали, что всего на скамье подсудимых оказались четыре человека.

Уголовное дело в отношении помощника акима и главы отдела земельных отношений рассмотрели по ст.366 УК РК (Получение взятки), третьего привлекли по ст.368 УК РК (Посредничество во взяточничестве), а бизнесмена - по ст.367 УК РК (Дача взятки).

"Являясь руководителем отдела земельных отношений Павлодара, в марте 2023 года получил взятку через посредника от гражданина, являющегося предпринимателем, в сумме 200 тыс. тенге за действия, которые входили в его полномочия, а также за общее покровительство.

Посредник изготовил заведомо поддельный документ для последующего предоставления его в земельную комиссию и передал должностному лицу (руководителю отдела земельных отношений) денежные средства в сумме 200 тыс. тенге в марте 2023 года", - сообщили в пресс-службе суда №2 Павлодара.

Следствием установлено, что в июле 2023 года посредник для положительного решения по предоставленным документам передал взятку в 200 тыс. тенге и помощнику акима Павлодара, а в августе этот же помощник получил еще 150 тыс. тенге от самого предпринимателя, в чьих интересах и пытались решить земельный вопрос.

"Помощнику акима и посреднику, учитывая неоднократное совершение ими тяжких коррупционных преступлений и более активной роли, судом назначено 7 лет лишения свободы. С учетом признания вины, наличия на иждивении троих малолетних детей руководителю отдела земельных отношений назначен штраф в размере 50-кратной суммы взятки, это 10 млн тенге", - сообщили в суде.

Наказание понес и бизнесмен. Ему назначили штраф в 5 млн 320 тыс. тенге. Осужденным чиновникам также запретили пожизненно работать на госслужбе.

Напомним, ранее в Управлении цифровых технологий Павлодарской области в ходе проверки расходования бюджетных средств был установлен факт растраты, выраженный в подписании актов за фактически неоказанные услуги.

Как пояснили в прокуратуре региона, в рамках договора о государственных закупках поставщик обязался обеспечивать исправность одной из информационных систем.

Однако, как выяснилось, с декабря 2022 года по сегодняшний день система не работала, при этом бюджетные средства в сумме 95 млн тенге заказчиком были выплачены. 30 ноября текущего года прокуратурой Павлодарской области начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК (Хищение в особо крупном размере).

Также стало известно, что бывшего прокурора дважды осудили за мошенничество - сначала в Талдыкоргане, а недавно - в Павлодаре. В последнем случае ему удалось "заработать" более 18 млн тенге.

В итоге суд в Павлодаре признал его виновным и назначили 5 лет лишения свободы. Учитывая преступление, совершенное в Талдыкоргане, на этот раз в действиях мужчины признали рецидив, поэтому он будет отбывать наказание в колонии максимальной безопасности.