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Уголовное дело возбудили в Павлодаре после выплаты 95 млн тенге за несделанную работу

Опубликовано:

Информационная система
Информационная система. Иллюстративное фото: pexels.com

В Управлении цифровых технологий Павлодарской области в ходе проверки расходования бюджетных средств установлен факт растраты, выраженный в подписании актов за фактически неоказанные услуги по функционированию информационных систем, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как указывается на официальном сайте ведомства, в рамках договора о государственных закупках поставщик обязался обеспечивать исправность одной из информационных систем.

Однако, как выяснилось, с декабря 2022 года по сегодняшний день система не работала, при этом бюджетные средства в сумме 95 млн тенге заказчиком были выплачены.

30 ноября текущего года прокуратурой Павлодарской области начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК (Хищение в особо крупном размере).

В настоящее время расследованием занимается Антикоррупционная служба региона.

Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050396-ugolovnoe-delo-vozbudili-v-pavlodare-posle-vyplaty-95-mln-tenge-za-nesdelannuyu-rabotu/

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