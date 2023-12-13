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"Подсыпали что-то в алкоголь": в Алматы расследуют еще одно дело о групповом изнасиловании

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Девушка плачет
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В полиции Алматы прокомментировали информацию об изнасиловании девушки тремя парнями - ранее соответствующий пост появился в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Об изнасиловании девушки в Алматы рассказал Telegram-канал egovpress.

"Трое парней что-то подсыпали в алкоголь 20-летней девушке в увеселительном заведении, а затем похитили ее и совершили групповое изнасилование", - говорится в посте.

По данным автора поста, подозреваемые предлагают потерпевшей деньги за моральный ущерб, а родные девушки заявили, что насильники до сих пор на свободе.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что факт зарегистрирован в УП Алмалинского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 120 УК РК.

Подозреваемые установлены и задержаны. Назначены соответствующие экспертизы, в том числе по доводам потерпевшей касательно того, что ей подсыпали неизвестное вещество в алкогольный напиток.

"Следует отметить, что желание возместить причиненный правонарушением ущерб является волеизъявлением сторон и проходит вне здания органа уголовного процесса.

Наличие заявления об отсутствии претензий может служить облегчающим наказание обстоятельствам, но не может служить основанием для прекращения уголовного преследования", - пояснили в полиции.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в департаменте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы девушку изнасиловали четверо взрослых мужчин. Полиция установила личность одного из подозреваемых. Сейчас ведется расследование.

Отметим, согласно статье 120 УК РК, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Вторая часть статьи гласит, что изнасилование:

  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;
  • повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;
  • совершенное неоднократно;
  • совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, -

наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050705-podsypali-chto-to-v-alkogol-v-almaty-rassleduyut-esche-odno-delo-o-gruppovom-iznasilovanii/

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