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Девушку "под кайфом" задержали в Шымкенте (видео)

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Закладчица достает наркотики
Задержанная. Кадр из видео: polisia.kz

На работу по распространению наркотиков девушка из Шымкента вышла уже "под кайфом". В ее сумке полицейские обнаружили несколько свертков, которые потянули на шесть лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 29-летнюю "кладвумен" задержали с поличным сотрудники управления полиции Туранского района.

При проверке в ее сумке обнаружили 6 разовых доз "синтетики”, еще две она успела спрятать в потайных местах. Также было установлено, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Стражи порядка выяснили, что рулон с наркосвертками закладчица забрала из тайника в Таразе для распространения их на территории Шымкента.

Со слов задержанной, закладчицей она решила стать с целью не только заработать, но и чтобы оставлять часть наркотиков себе, поскольку давно употребляет их.

В отношении нее сотрудники полиции зарегистрировали уголовное дело по ст.297 УК РК.

Собранные по факту материалы следователи направили в суд. Девушку признали виновной в совершении особо тяжкого преступления, связанного со сбытом наркотических веществ, и приговорили к 6 годам лишения свободы.

Напомним, 10 лет за распространение наркотиков также получила жительница Семея. Она упаковала запрещенные вещества в торте для передачи сожителю, который находился под арестом в Павлодаре. Но в итоге посылка была обнаружена сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

В Атырау внимание полицейских привлек мужчина, который прогуливался по набережной. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него 80 доз мефедрона. Подозреваемый, работая охранником в одном из учреждений города, в свободное от дежурства время решил подзаработать с помощью закладок.

Наказание за сбыт наркотиков в Казахстане

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050687-devushku-pod-kayfom-zaderzhali-v-shymkente-video/

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