Охранника, решившего подзаработать в свободное время, задержали в Атырау

В Атырау внимание полицейских привлек мужчина, который прогуливался по набережной. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него 80 доз мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По сведениям информационного медиапортала ведомства, 15 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий на набережной реки Урал остановили жителя города, подозреваемого в хранении синтетических наркотиков.

При обыске верхней одежды и по месту жительства было обнаружено 15 свертков, упакованных в черную изоленту. Еще 4 свертка в виде закладок были спрятаны на территории города.

Установлено, что 40-летний мужчина, работая охранником в одном из учреждений города, в свободное от дежурства время решил подзаработать с помощью закладок.

Результаты экспертизы показали, что изъятые вещества представляют собой 25,1 гр. мефедрона, а это более 80 доз. По данному факту проводится досудебное расследование по п.3 ч.3 ст.297 УК РК.

Добавим, что согласно п.3 ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полицейские изъяли 500 закладок с наркотиками в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. По подозрению в их распространении были задержаны два человека.