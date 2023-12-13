Житель Кокшетау хотел улететь по горящей путевке на Шри-Ланку, но потерял полмиллиона

В Кокшетау мужчина приобрел два горящих тура на Шри-Ланку у соседа по бизнесу, но остался без путевок и денег. Теперь полиция расследуют дело о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от 33-летнего местного жителя о том, что 27 августа малознакомый парень под предлогом продажи двух туристических туров завладел его денежными средствами в сумме 500 000 тенге.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Выяснилось, что пострадавший недавно открыл в областном центре магазин. По соседству находилось туристическое агентство, которым владели девушка и ее молодой человек.

Как-то при разговоре парень обмолвился, что у них есть в продаже горящие туры на двоих на Шри-Ланку за 250 тыс. тенге. Польстившись на выгодное предложение, пострадавший, не раздумывая, перечислил деньги.

По сведениям полиции, продавец заверил мужчину, что все соответствующие документы отправит позже. Спустя время злоумышленник позвонил "клиенту" и сказал, что есть еще билеты на двоих по такой же сниженной цене. Обрадовавшийся мужчина тут же с помощью мобильного перевода перечислил еще 250 тыс. тенге. После этого турагент перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 20-летнего парня, причастность которого к данному правонарушению сейчас проверяется.

Напомним, ранее 6 млн тенге потеряла жительница Темиртау, доверившись туристическому агентству из интернета. Его организатор, подозреваемая в продаже несуществующих путевок, получила еще 6 млн от других потерпевших. Было установлено, что туристическая фирма существовала только в виртуальном пространстве. Юридически она не была нигде зарегистрирована. Полицейские задержали подозреваемую.

А житель Астаны обратился в полицию после того, как отдал незнакомцу, выдававшему себя за турагента, более миллиона тенге за четыре путевки в Таиланд. В социальной сети Instagram он обнаружил объявление о продаже туров с заманчивым предложением. После получения денег мнимый турагент отключил телефон, перестав выходить на связь. Подозреваемый был установлен полицией.