Более 1 млн тенге потерял астанчанин, поверив "заманчивому" предложению в Сети

Житель Астаны обратился в полицию после того, как отдал незнакомцу, выдававшему себя за турагента, более миллиона тенге за четыре путевки в Таиланд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Астанчанин обратился с заявлением в полицию – по его словам, неизвестный обманом завладел его деньгами в сумме 1 млн 71 тысячи тенге.

"В социальной сети Instagram он обнаружил объявление о продаже туристических путевок с заманчивым предложением. Связавшись с "туроператором", заявитель оплатил покупку четырех путевок в Таиланд путем перевода денежных средств на банковский счет работника "агентства", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

После получения денег мнимый турагент отключил телефон, перестав выходить на связь.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК “Мошенничество”. Подозреваемый установлен, им оказался 20-летний житель Кокшетау.

Согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;

либо ограничением или лишением свободы до 4 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.