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Более 1 млн тенге потерял астанчанин, поверив "заманчивому" предложению в Сети

Опубликовано:

Таиланд
Таиланд. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Астаны обратился в полицию после того, как отдал незнакомцу, выдававшему себя за турагента, более миллиона тенге за четыре путевки в Таиланд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Астанчанин обратился с заявлением в полицию – по его словам, неизвестный обманом завладел его деньгами в сумме 1 млн 71 тысячи тенге.

"В социальной сети Instagram он обнаружил объявление о продаже туристических путевок с заманчивым предложением. Связавшись с "туроператором", заявитель оплатил покупку четырех путевок в Таиланд путем перевода денежных средств на банковский счет работника "агентства", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

После получения денег мнимый турагент отключил телефон, перестав выходить на связь.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК “Мошенничество”. Подозреваемый установлен, им оказался 20-летний житель Кокшетау.

Согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы до 4 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044438-bolee-1-mln-tenge-poteryal-astanchanin-poveriv-zamanchivomu-predlozheniyu-v-seti/

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