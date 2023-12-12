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Два дня легкого заработка закончились для 20-летнего акмолинца задержанием

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Задержанный в Акмолинской области
Задержанный. Фото: ДП Акмолинской области

Всего пару дней наслаждался найденной в интернете "работой" житель Акмолинской области. Вскоре его задержали с поличным. 20-летний парень подозревается в распространении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности в Кокшетау по подозрению в распространении наркотиков был задержан житель Акмолинской области.

"Возможность легкого заработка через распространение закладок привлекла 20-летнего безработного сельчанина из Акмолинской области. "Простую" работу житель одного из пригородных сел нашел в интернете и, недолго думая, согласился. Однако поработать ему довелось всего два дня, после чего он был задержан с поличным кокшетаускими оперативниками", - рассказали в ДП региона.

При задержании полицейские нашли у молодого человека пять полиэтиленовых свертков с порошком, который экспертиза определила как психотропное вещество а-PVP весом 3.29 гр. Стражи порядка изъяли и сотовый телефон, на который подозреваемый делал фото закладок, а затем отправлял куратору.

Данный факт зарегистрирован по ч.4 ст.296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами). На период расследования фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Добавим, что согласно ч.4 ст.296 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Ранее в Атырау внимание полицейских привлек мужчина, который прогуливался по набережной. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него 80 доз мефедрона. Было установлено, что мужчина, работая охранником в одном из учреждений города, в свободное от дежурства время решил подзаработать с помощью закладок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050439-dva-dnya-legkogo-zarabotka-zakonchilis-dlya-20-letnego-akmolintsa-zaderzhaniem/

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