Захват отделения Kaspi в Астане: глава МВД высказался о сливе информации

Глава МВД в кулуарах мажилиса сообщил, что никто из сотрудников полиции не передавал журналисту Михаилу Козачкову лично информацию в день захвата отделения Kaspi в Астане, пишет корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что во время захвата отделения банка вся информация появлялась первой в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. По их словам, судя по фото и кадрам, было видно, что они были сняты прямо на месте происшествия.

В связи с этим журналисты спросили главу МВД Ержана Саденова, выяснилось ли, от кого шла утечка информации и понес ли кто-нибудь наказание.

"Мы провели служебную проверку, сотрудники полиции к этому делу не причастны, там было много других служб, мы, к сожалению, не можем их проверить. От нас: мы провели полную проверку, от нас утечки не было. Мы полноценную проверку проводим. Методы работы там", – заявил глава МВД в ответ.

Он посоветовал этот вопрос адресовать другим службам, в том числе спецназу и КНБ.

Захват заложников в Астане

18 июня вооруженный мужчина взял в заложники людей в отделении Kaspi в Астане возле ТРЦ "Керуен". С ним начали переговоры, а жителей дома, где располагалось отделение, эвакуировали.

Через некоторое время его удалось задержать: здание банка силовики взяли штурмом.

Операцией по освобождению заложников руководил экс-глава МВД Марат Ахметжанов. По его словам, у захватчика были разные требования, в том числе он требовал перевести деньги на определенные счета и помочь его родным и близким.

Позже в УОЗ Астаны сообщили, что никто из освобожденных заложников не нуждался в госпитализации.

В конце августа в столице начался суд по делу о нападении на отделение Kaspi. На скамье подсудимых – гражданин Алихан Мурадов 1993 года рождения, уроженец Жамбылской области.

По словам прокурора, Мурадов до нападения на отделение Kaspi пытался совершить суицид, который не удался. Тогда мужчина решил напасть на отделение банка, где при захвате заложников рассчитывал, что будет застрелен.

Кроме того, Мурадов на судебном заседании попросил прощения у потерпевших. В сентябре его признали виновным и назначили 7,5 лет лишения свободы.