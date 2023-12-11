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12 млн тенге мимо кассы попали в карман сотрудника АЗС в Шымкенте

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Кассир убирает деньги
Кассир. Иллюстритивное фото: Tom Werner / Getty Images

Полтора года кассир АЗС проводил операции мимо кассы, его обвинили в присвоении более 12 млн тенге. Суд в Шымкенте приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, кассира АЗС осудили в Шымкенте за присвоение 12 млн тенге.

Расследование дела началось с заявления предпринимателя. По его словам, сотрудник якобы из-за временной неисправности терминала для оплаты принимал деньги от клиентов переводом на свой счет.

Такую схему кассир использовал на протяжении почти полутора лет. В итоге потерпевшему был причинен ущерб в размере 12 350 000 тенге.

Подозреваемым оказался 35-летний житель города. Следователи собрали все доказательства его вины и направили материалы уголовного дела в суд.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о жителе Восточно-Казахстанской области, который также решил воспользоваться деньгами работодателя. Его осудили за хищение 5 млн тенге, на которые он отправился в путешествие.

Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам. Подсудимому назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с конфискацией имущества, приобретенного незаконным путем.

Отметим, что сам работодатель может "наказать деньгами" нерадивого сотрудника в рамках трудовых взаимоотношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2050196-12-mln-tenge-mimo-kassy-popali-v-karman-sotrudnika-azs-v-shymkente/

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