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Житель ВКО отправился в путешествие на похищенные 5 млн тенге

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Турист с рюкзаком
Турист. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Восточно-Казахстанской области осудили за хищение у работодателя 5 млн тенге, на которые он отправился в путешествие. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам, передает YK-news.kz.

По информации пресс-службы Катон-Карагайского районного суда, мужчина украл у своего работодателя 5 миллионов тенге. На похищенные средства он отправился в путешествие: побывал в Семее, Алматы, Шымкенте.

С учетом признания вины и раскаяния подсудимому назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с конфискацией имущества, приобретенного незаконным путем.

Напомним, ранее стало известно, что перед закрытием торгово-развлекательного центра в Актобе в одном из магазинов было похищено золото на 25 миллионов тенге.

Полицейскими при изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что неизвестный в медицинской маске тайно проник в помещение и путем подбора ключа вынес золотые изделия.

Подозреваемым оказался 25-летний житель Актюбинской области. Выяснилось, что мужчина действовал вместе с тремя сообщниками. Связь друг с другом они поддерживали с помощью наушников. Все подозреваемые были задержаны в Уральске, куда они отправились после преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044023-zhitel-vko-otpravilsya-v-puteshestvie-na-pohischennye-5-mln-tenge/

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