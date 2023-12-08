Десятки астанчан, мечтая о свидании с незнакомкой из Сети, остались без денег

Житель Астаны обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он отправил 28 тыс. тенге незнакомке из Сети, чтобы она приехала на свидание с ним, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказал 37-летний астанчанин, он познакомился с девушкой в одном из приложений. Мужчине так понравились ее фотографии, что он решил познакомиться с ней в реальной жизни и пригласил на свидание в столицу.

Однако, по его словам, новая знакомая попросила у него деньги на дорогу. Он отправил ей 28 тыс. тенге. В итоге виртуальная знакомая так и не приехала к нему на встречу и перестала отвечать в Сети.

Стражи порядка установили подозреваемую, ею оказалась 49-летняя жительница Степногорска.

"В ходе расследования установлено, что жительница Степногорска аналогичным образом обманула 13 жителей Астаны", – сообщили в полиции.

Подозреваемая дала признательные показания. Полиция проверяет ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК, согласно которому мошенничество, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Караганде молодой человек очаровал девушку и уговорил ее оформить кредит. Позже 21-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Оказалось, что она пострадала не одна.

Также знакомство с мужчиной в соцсетях и разговоры с ним по душам обернулись для жительницы Кокшетау потерей 2 млн тенге.