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Десятки астанчан, мечтая о свидании с незнакомкой из Сети, остались без денег

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Мужчина проводит пальцем по экрану телефона
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Астаны обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он отправил 28 тыс. тенге незнакомке из Сети, чтобы она приехала на свидание с ним, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказал 37-летний астанчанин, он познакомился с девушкой в одном из приложений. Мужчине так понравились ее фотографии, что он решил познакомиться с ней в реальной жизни и пригласил на свидание в столицу.

Однако, по его словам, новая знакомая попросила у него деньги на дорогу. Он отправил ей 28 тыс. тенге. В итоге виртуальная знакомая так и не приехала к нему на встречу и перестала отвечать в Сети.

Стражи порядка установили подозреваемую, ею оказалась 49-летняя жительница Степногорска.

"В ходе расследования установлено, что жительница Степногорска аналогичным образом обманула 13 жителей Астаны", – сообщили в полиции.

Подозреваемая дала признательные показания. Полиция проверяет ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК, согласно которому мошенничество, совершенное:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Караганде молодой человек очаровал девушку и уговорил ее оформить кредит. Позже 21-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Оказалось, что она пострадала не одна.

Также знакомство с мужчиной в соцсетях и разговоры с ним по душам обернулись для жительницы Кокшетау потерей 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049958-desyatki-astanchan-mechtaya-o-svidanii-s-neznakomkoy-iz-seti-ostalis-bez-deneg/

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