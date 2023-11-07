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Разговоры с незнакомцем по душам обошлись акмолинке в миллионы тенге

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Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: Luis Alvarez/Getty Images

Знакомство с мужчиной в соцсетях и разговоры с ним по душам обернулись для жительницы Кокшетау потерей 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 4 ноября в дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от 39-летней местной жительницы.

Она пояснила, что в период с декабря 2021 года по 4 ноября 2023 года малознакомый мужчина, с которым она познакомилась в социальных сетях, обманным путем завладел ее денежными средствами.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст.190 УК РК "Мошенничество".

"Знакомство и переписка в Сети начались в декабре 2021 года и длились, пока у девушки не кончилось терпение. За это время малознакомый мужчина так втерся в доверие потерпевшей, что она ни минуты не сомневалась в том, что он вернет ей все деньги. Разговоры по душам настолько вдохновили ее, что она и не заметила, как за период их знакомства перечислила на карту собеседника 2 миллиона тенге", - поделились в ДП Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 41-летнего жителя Кокшетау. Его причастность к преступлению сейчас проверяется.

Правоохранители отмечают, что данная схема довольно популярна. Часто жертвами становятся пользователи соцсетей и сайтов знакомств. В связи с чем полицейские убедительно рекомендуют девушкам быть более внимательными при знакомстве и не занимать деньги малознакомому человеку.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044481-razgovory-s-neznakomtsem-po-dusham-oboshlis-akmolinke-v-milliony-tenge/

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