Породистого коня стоимостью 1,5 млн тенге похитили и убили в Карагандинской области

В Карагадинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве породистого коня. Стоимость ущерба составила 1,5 млн, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщает официальный новостной Telegram-канал ведомства, 30-летний житель Карагандинской области сообщил в полицию, что ночью неизвестные проникли в сарай и похитили породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках.

Сумма ущерба составила 1,5 млн тенге.

"Сотрудники полиции установили личности подозреваемых – двух мужчин в возрасте 23 и 54 лет. Вскоре они были задержаны на блок-посту ОП Шетского района. Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что украденную лошадь забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по статье 188-1 УК РК", – сообщил начальник УКП ДП области Аслан Ускембаев.

Он добавил, что с начала года в регионе похищено 644 единиц поголовья, из которых возвращено 547 голов.

Добавим, что, согласно статье 188-1 УК РК:

скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

скотокрадство, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества;

скотокрадство, совершенное:

неоднократно; с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества;

скотокрадство, совершенное:

преступной группой; в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.