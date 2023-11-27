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Породистого коня стоимостью 1,5 млн тенге похитили и убили в Карагандинской области

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Конь
Конь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагадинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве породистого коня. Стоимость ущерба составила 1,5 млн, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщает официальный новостной Telegram-канал ведомства, 30-летний житель Карагандинской области сообщил в полицию, что ночью неизвестные проникли в сарай и похитили породистого коня, которого он готовил для выступления на международных скачках.

Сумма ущерба составила 1,5 млн тенге.

"Сотрудники полиции установили личности подозреваемых – двух мужчин в возрасте 23 и 54 лет. Вскоре они были задержаны на блок-посту ОП Шетского района. Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что украденную лошадь забили и разделали. Вещественные доказательства изъяты. Ведется досудебное расследование по статье 188-1 УК РК", – сообщил начальник УКП ДП области Аслан Ускембаев.

Он добавил, что с начала года в регионе похищено 644 единиц поголовья, из которых возвращено 547 голов.

Добавим, что, согласно статье 188-1 УК РК:

  • скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества;

  • скотокрадство, совершенное:
  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества;

  • скотокрадство, совершенное:
  1. неоднократно;
  2. с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, –
  3. наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества;
  • скотокрадство, совершенное:
  1. преступной группой;
  2. в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047852-porodistogo-konya-stoimostyu-15-mln-tenge-pohitili-i-ubili-v-karagandinskoy-oblasti/

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