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Кадры со спецназом в филиале "Правительства для граждан" появились в Сети

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СпецЦОН Туркестана
СпецЦОН Туркестана. Фото: t.me/kozachkow

В Сети появились снимки, сделанные в спецЦОНе Туркестана. На них изображены бойцы "Арлана" и проводимая оперативная работа. Ситуацию прокомментировали в НАО "ГК "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.

"В спецЦОНе Туркестана сегодня жарко - туда заглянули ребята в камуфляже. Идут обыски и выемки документов. Интерес к ведомству проявили полицейские в рамках расследования по выдаче незаконных водительских удостоверений и регистрации сомнительных автомобилей", - говорится в подписи к опубликованным в Telegram-канале Kozachkov offside кадрам.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

"8 декабря 2023 года сотрудники Департамента полиции Туркестана произвели выемку документов в спецЦОНе. Госкорпорация в данный момент не владеет иной информацией. За разъяснениями просим обращаться в соответствующие органы", - отметили в "Правительстве для граждан".

Напомним, 27 сентября этого года в Сети распространили видео из ЦОНа Шымкента. На кадрах также можно было увидеть работу спецназа.

В госкорпорации тогда сообщили, что еще 1 сентября сотрудниками ДКНБ был произведен обыск в филиале. Здесь изъяли ряд земельно-кадастровых дел в рамках проводимого досудебного расследования по незаконному перемещению границ земельных участков.

Позже глава правления "Правительства для граждан" Суйениш Абдильдин пояснил, что в ЦОНе Шымкента в момент обыска никого из сотрудников не задерживали. Был направлен запрос в КНБ с просьбой дать разъяснение по проведенным мероприятиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049912-kadry-so-spetsnazom-v-filiale-pravitelstva-dlya-grazhdan-poyavilis-v-seti/

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