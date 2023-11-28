"Не разговаривал, не мог ходить": детей морили голодом в Алматинской области

Истощенных детей нашли в Алматинской области. Всего мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения, психологов и других заинтересованных органов посетили свыше 400 семей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматинской области, в Илийском районе был обнаружен 6-летний ребенок, который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить.

Он экстренно госпитализирован в районную больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония", где ему оказана медицинская помощь.

Родители привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Органом опеки и попечительства в суд подан иск об ограничении родительских прав.

В Райымбекском районе установлена семья с тремя детьми, которые тоже находились в истощенном состоянии. Им оказана медицинская помощь, приобретена зимняя одежда, после выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школе-интернате.

В Балхашском районе в трех семьях обнаружены дети, которые подвергались побоям со стороны отчимов. Полицейскими в отношении них возбуждены дела по ст.73-2 КоАП РК (Побои).

В целом по результатам совместных рейдов к административной ответственности привлекли 51 родителя. У них забрали 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав.

Добавим, что согласно ч.2 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей (51 750 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

А в соответствии со ст.73-2 КоАП РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, совершенные в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влекут предупреждение или административный арест на десять суток.