"Вернулись и добили": павлодарец лишился жизни, когда шел домой с работы

69-летний пенсионер скончался после того, как на него напали двое мужчин и избили кулаками и ногами в Павлодаре. По версии следствия, после убийства злоумышленники скрылись с места преступления, прихватив с собой сумку жертвы, в которой был лишь телефон, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Нападение на павлодарца было совершено в марте 2023 года, когда он возвращался домой с работы.

По версии следствия, двое мужчин попросили у пенсионера закурить, но получили отказ в грубой форме. Отсюда начался конфликт, переросший в драку, в результате которой горожанин скончался.

На скамье подсудимых оказались 29-летний парень и 44-летний мужчина. Последний свою вину не признал, однако она была полностью доказана.

Бахыт Нурланов. Фото: NUR.KZ

"В действительности они вдвоем наносили неоднократные удары по лицу как руками, так и ногами. Потом отошли буквально на 50 метров, после чего вернулись и просто добили данного человека", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.

Уголовное дело рассмотрели по ст.99 ч.2 п.7 (Убийство) и ст.191 ч.2 п.1, 3 (Грабеж) УК РК. Отрицавшему вину назначили по совокупности статьей 17 лет лишения свободы. Судья отметил, что у него была главенствующая роль в деле.

29-летний парень получил 16 лет колонии. Также обоих обязали выплатить 6 млн тенге родственникам погибшего в качестве компенсации за моральный вред.

Добавим, что согласно ст.99 ч.2 п.7 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии со ст.191 ч.2 п.1, 3 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.