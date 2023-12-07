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Астанчанка обнаружила пропажу часов за 9 млн тенге после клининга

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Часы
Часы. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны сообщила в полицию о пропаже из квартиры часов стоимостью 9 млн тенге. В их краже она заподозрила домработницу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, астанчанка заподозрила в краже дорогих часов Hublot приходящую 40-летнюю домработницу, которую она нашла на сайте объявлений.

Отмечается, что пропажу аксессуара за 9 млн тенге женщина обнаружила не сразу.

Стражи порядка нашли экс-домработницу. Подозреваемая дала признательные показания.

"Установлено, что, проработав всего два дня, женщина во время уборки нашла в шкафу шкатулку с ювелирными изделиями. Увидев в ларце часы, она забрала их и скрылась", – сообщили в полиции.

Как сообщили в ведомстве, дорогие часы уже были проданы за 1 млн тенге через сайт объявлений. В настоящее время полицейскими устанавливают местонахождение покупателя краденых часов.

По данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранители также проводят проверку причастности задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, в октябре столичные полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в краже золотых украшений на 1 млн тенге у соседки по комнате.

В начале ноября в Астане в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о краже золотых украшений из квартиры. Под подозрение попала ее домработница.

Также столичные стражи порядка задержали мужчину, которого подозревают в совершении двух квартирных краж. Из домов потерпевших пропали ювелирные украшения на общую сумму порядка миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049637-astanchanka-obnaruzhila-propazhu-chasov-za-9-mln-tenge-posle-klininga/

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