Золото на миллион тенге "вынесли" из квартиры астанчанки

В Астане в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о краже золотых украшений из квартиры. Под подозрение попала ее домработница, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, с заявлением в полицию обратилась жительница столицы. По ее словам, из квартиры у нее пропали золотые украшения на 1 млн тенге.

Подозрение пало на домработницу.

"Установлено, что 29-летняя девушка работала в семье, проживающей на левобережье столицы. В течение месяца, пока хозяев не было дома, она присматривалась к квартире", – говорится в сообщении.

В один из дней, по версии следствия, подозреваемая могла воспользоваться отсутствием владельцев и украсть золотое кольцо из шкафа.

"Пропажу хозяйка заметила не сразу. Она забила тревогу только тогда, когда обнаружила пропажу золотых серег, кольца, цепочки, браслетов на сумму 1 млн тенге", – добавили представители МВД.

Выявили подозреваемую оперативники УП района Нура. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Отмечается, что девушка дала признательные показания. Сейчас проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.