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Астанчанку заподозрили в краже украшений почти на 1 млн тенге у соседки по комнате

Опубликовано:

Украшения в коробочке
Украшения. Иллюстративное фото: Olena Ruban/Getty Images

Столичные полицейские задержали местную жительницу, которую подозревают в краже золотых украшений у соседки по комнате, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлением в органы правопорядка обратилась молодая женщина - она заявила, что у нее из комнаты пропали золотые изделия на 950 тыс. тенге, говорится на официальном медиапортале ведомства.

Подозреваемой оказалась 29-летняя жительница столицы.

Как оказалось, она проживала с потерпевшей в одной комнате. Предполагается, что подозреваемая, воспользовавшись моментом, когда соседка ушла, завладела золотой цепочкой, браслетом и тремя парами сережек.

Похищенное она сдала в ломбард, а деньги - потратила.

В настоящее время дело расследуют по статье "Кража". Подозреваемая уже дала признательные показания. Проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041111-astanchanku-podozrevayut-v-krazhe-ukrasheniy-pochti-na-1-mln-tenge-u-sosedki-po-komnate/

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