Вынесен приговор по делу о хищении 253 млн тенге в Карагандинской области

Досудебное расследование по факту совершения хищения инвестиционных субсидий в особо крупном размере в сумме 253 млн тенге завершено Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, данные средства были выплачены для возмещения затрат на приобретение комплектов солнечных панелей субъектом агропромышленного комплекса.

Следствием установлено, что в период 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области на основании фиктивных документов с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субсидирование, на основании которых и были выплачены средства.

Приговором суда он признан виновным и осужден на 6,5 лет лишения свободы, а также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб.

Напомним, ранее в АФМ сообщили, что в 2018-2020 годах одно из ИП в Карагандинской области подало заявку на инвестиционное субсидирование от имени 68 крестьянских и фермерских хозяйств.

Согласно заявке, планировалось приобрести комплекты солнечных панелей (батарей). Однако, отметили в ведомстве, предприниматель составил фиктивные договоры о реализации крестьянским хозяйствам солнечных батарей по завышенной стоимости.

Каждый комплект панелей в договорах стоил 3,1 млн тенге. В АФМ указали, что это было сделано для искусственного увеличения получаемой суммы субсидирования. Общая сумма необоснованно полученных средств составила более 253 млн тенге.

Дело с обвинительным актом было направлено в суд.