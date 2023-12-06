"Вымогали 10 млн тенге, шантажировали с марта": группу мужчин задержали в Атырау
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Нескольких мужчин, подозреваемых в вымогательстве 10 миллионов тенге у индивидуальных предпринимателей в Атырау, задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Сотрудники правоохранительных органов 6 декабря задержали мужчин, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы у индивидуальных предпринимателей в Атырау.
"Они пытались вымогать у индивидуальных предпринимателей 10 млн тенге", – сообщила пресс-служба МВД в новостном Telegram-канале.
Сообщается, что при передаче 2 млн 600 тыс. тенге с поличным были задержаны четверо мужчин – один 1991 года рождения, двое 1996 года рождения и еще один 1998 года рождения.
"Установлено, что подозреваемые являются представителями деструктивных религиозных течений. Группа шантажировала потерпевших с марта и собиралась завладеть около 5 млн тенге. Подозреваемые задержаны, выясняется их причастность к другим преступлениям", – гласит сообщение.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 194 УК РК, начато досудебное расследование.
Согласно части 3 статьи 194 УК РК, вымогательство наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049530-vymogali-10-mln-tenge-shantazhirovali-s-marta-gruppu-muzhchin-zaderzhala-politsiya-atyrau/