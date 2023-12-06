Жительница Шымкента заплатила 2,5 млн тенге, чтобы устроить сына в аэропорт

Доверчивая жительница Шымкента лишилась крупной суммы денег, надеясь устроить своего сына на работу в службу безопасности аэропорта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в отдел полиции Туранского района Шымкента обратилась местная жительница, которая доверилась малознакомому человеку "со связями".

По словам потерпевшей, некий мужчина обещал оказать помощь в трудоустройстве ее сына в службу безопасности городского аэропорта.

Он сумел убедить ее, что у него есть все нужные связи и возможности. Под этим предлогом мужчина выманил у горожанки 2,5 млн тенге, но так и не выполнил обещанного.

По данному факту начато расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Стражи порядка задержали 41-летнего подозреваемого и доставили его в полицию.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

Отметим, что доверчивые казахстанцы регулярно теряют деньги, надеясь устроиться на желанную работу.

Так, жительница Туркестанской области заплатила 2 млн тенге за якобы помощь в трудоустройстве в школе. Полицейские смогли найти подозреваемую. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Ранее десятки казахстанцев обвинили частное кадровое агентство в обмане. По их словам, им обещали высокооплачиваемую работу на газохимическом заводе в поселке Ескен. Чтобы получить место, они платили сотни тысяч тенге, но остались ни с чем.

В похожей ситуации оказались около 30 жителей разных городов Казахстана, обвинившие зарубежный центр трудоустройства в мошенничестве. Некоторые пострадавшие потеряли в поиске работы более миллиона тенге. Данный центр они находили через соцсети. Помимо трудоустройства организация обещала высокую зарплату, бесплатное жилье за границей и даже питание. Но, получив деньги, представители центра переставали выходить на связь с соискателями.