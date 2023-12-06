Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жительница Шымкента заплатила 2,5 млн тенге, чтобы устроить сына в аэропорт

Опубликовано:

Аэропорт
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Доверчивая жительница Шымкента лишилась крупной суммы денег, надеясь устроить своего сына на работу в службу безопасности аэропорта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в отдел полиции Туранского района Шымкента обратилась местная жительница, которая доверилась малознакомому человеку "со связями".

По словам потерпевшей, некий мужчина обещал оказать помощь в трудоустройстве ее сына в службу безопасности городского аэропорта.

Он сумел убедить ее, что у него есть все нужные связи и возможности. Под этим предлогом мужчина выманил у горожанки 2,5 млн тенге, но так и не выполнил обещанного.

По данному факту начато расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Стражи порядка задержали 41-летнего подозреваемого и доставили его в полицию.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

Отметим, что доверчивые казахстанцы регулярно теряют деньги, надеясь устроиться на желанную работу.

Так, жительница Туркестанской области заплатила 2 млн тенге за якобы помощь в трудоустройстве в школе. Полицейские смогли найти подозреваемую. Ей было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Ранее десятки казахстанцев обвинили частное кадровое агентство в обмане. По их словам, им обещали высокооплачиваемую работу на газохимическом заводе в поселке Ескен. Чтобы получить место, они платили сотни тысяч тенге, но остались ни с чем.

В похожей ситуации оказались около 30 жителей разных городов Казахстана, обвинившие зарубежный центр трудоустройства в мошенничестве. Некоторые пострадавшие потеряли в поиске работы более миллиона тенге. Данный центр они находили через соцсети. Помимо трудоустройства организация обещала высокую зарплату, бесплатное жилье за границей и даже питание. Но, получив деньги, представители центра переставали выходить на связь с соискателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049403-zhitelnitsa-shymkenta-zaplatila-25-mln-tenge-chtoby-ustroit-syna-v-aeroport/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.