До 400 тыс. тенге за вакантное место: казахстанцы обвинили кадровое агентство в обмане

Собеседование. Иллюстративное фото: pexels.com

Десятки казахстанцев обвинили частное кадровое агентство в обмане. По их словам, они заплатили большие деньги, чтобы устроиться на работу, но так и ничего не получили, передает сайт телеканала КТК.

Недовольные казахстанцы, утверждающие, что их обманули, собрались возле офиса агентства. По их словам, им обещали высокооплачиваемую работу на газохимическом заводе в поселке Ескен. Чтобы получить рабочее место, они платили от 100 до 400 тысяч тенге.

"Я отдал 150 тысяч тенге за работу трубомонтажником. Не со всех брали по 150 тысяч: кто-то по 250, 300, 400 тысяч отдал. Обещали, что не только трубомонтажниками устроят, а еще водителями на пикапы, лесомонтаж, по разным специальностям. Компания West Trans Group, офис находится в Актобе. Мы деньги переводили онлайн", – сказал Алмат Демешов.

Как рассказывают граждане, денег они не жалели, потому что работу им обещали высокооплачиваемую.

"Мне сказали, что, если вы сейчас переведете деньги, вы выйдете на вахту на следующей неделе. Вахта начнется 15 февраля. А до этого нужно в АПЕК отучиться, пройти курс по промышленной безопасности, охране труда. Мол, корочки получим и пойдем работать. И вот до сих пор ходим!" – заявил Аскар Сухангалиев.

Отмечается, что среди возмущенных не только жители Атырауской области, но также и жители Шымкента, Туркестана, Кызылорды, Тараза.

"Я услышал о наборе от друга. Заплатил деньги, приехал. Сказали, с 14-го числа обучение, с 18-го – работа. Ну хорошо, согласились. В итоге 14-го не было ничего, 18-го – тоже. Я сказал, что отказываюсь. Обещали вернуть деньги через пять дней, а я вот уже вторую неделю хожу здесь", – рассказал житель Туркестанской области Мадияр Керимкулов.

При этом, как сообщается, администрация данного агентства скрываться не стала. По их словам, работают они вполне легально. Как заявили в администрации агентства, все, кто сдает документы через агентство, устраиваются на работу, а тем, кто отказывается, без проблем возвращают деньги.

"Взяв с этих людей деньги, я заключала с ними договоры! Они все на руках. Я сказала, что устрою на работу в течение трех месяцев. У нас все законно, есть устав. Где я размещу этих людей? Это коммерческая тайна. Если в течение трех месяцев они не будут трудоустроены, я верну им деньги в течение пяти рабочих дней", – заявила директор ТОО "Лилия Болашак Групп" Алтынай Жолдаскалиева.

Тем временем, насколько легальна работа агентства, будут решать компетентные органы. В прокуратуре, как сообщается, заявили, что изучат материалы и дадут правовую оценку.

Ранее мы писали, что десятки жители казахстанских городов обвинили зарубежный центр трудоустройства в мошенничестве. Каждый из них утверждает, что отдал представителям центра крупную сумму денег за работу в другой стране.

Источник: КТК

В Казахстане существует множество способов поиска работы.

Так, работу можно поискать через друзей и знакомых, а также в соцсетях. Однако самый распространенный – поиск через рекрутинговые сайты, говорится на сайте "Электронного правительства".

Список популярных рекрутинговых сайтов в Казахстане:

Если все вышеперечисленные методы не дали результат, то следует обратиться в Центр занятости для регистрации в качестве лица, ищущего работу. Это можно сделать через онлайн-услугу, предварительно собрав необходимые документы: заявление, удостоверение личности, трудовую книжку (при наличии), диплом об образовании (при наличии).

Кроме того, существует несколько национальных проектов, направленных на содействие трудоустройства как для молодых, так и для пожилых казахстанцев. Это:

Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы;

Проект "Первое рабочее место";

Проект "Контракт поколений";

Проект "Серебряный возраст".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018432-do-400-tys-tenge-za-vakantnoe-mesto-kazahstantsy-obvinili-kadrovoe-agentstvo-v-obmane/