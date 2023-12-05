Директора компании задержали в Актау по подозрению в присвоении 400 млн тенге

Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Багис" по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен", расположенного в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Следствием установлено, что директор ТОО в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершения строительства жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков в крупном размере на сумму почти 400 млн тенге", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.

Иную информацию в порядке ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.