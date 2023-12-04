Алматинца ударили ножом во время конфликта в кафе: подозреваемым оказался уроженец ВКО

В Алматы стражи порядка задержали мужчину, уроженца ВКО, по подозрению в нанесении ножевого ранения во время конфликта в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Начальник отдела полиции при УП Алатауского района Асхат Даулетияров рассказал, что в ночь на 2 декабря в дежурную часть поступило сообщение с одной из больниц города о том, что к ним доставлен 27-летний мужчина с ножевым ранением в брюшную полость.

Стражи порядка после опроса потерпевшего установили, что в одном из кафе произошел конфликт между мужчинами, сидевшими за соседними столиками.

"После нанесения удара, подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. Это гражданин Б. 1974 года рождения. Фигурант дал признательные показания", – добавил Асхат Даулетияров.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полицейские также устанавливают другие обстоятельства преступления.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное:

в отношении двух или более лиц;

в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

с особой жестокостью;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму;

из хулиганских побуждений;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

с целью использования органов или тканей потерпевшего;

неоднократно;

в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее двух подростков ударили складным ножом в Кызылорде. Подозреваемого задержали.