Алматинца ударили ножом во время конфликта в кафе: подозреваемым оказался уроженец ВКО
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В Алматы стражи порядка задержали мужчину, уроженца ВКО, по подозрению в нанесении ножевого ранения во время конфликта в кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Начальник отдела полиции при УП Алатауского района Асхат Даулетияров рассказал, что в ночь на 2 декабря в дежурную часть поступило сообщение с одной из больниц города о том, что к ним доставлен 27-летний мужчина с ножевым ранением в брюшную полость.
Стражи порядка после опроса потерпевшего установили, что в одном из кафе произошел конфликт между мужчинами, сидевшими за соседними столиками.
"После нанесения удара, подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. Это гражданин Б. 1974 года рождения. Фигурант дал признательные показания", – добавил Асхат Даулетияров.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полицейские также устанавливают другие обстоятельства преступления.
Добавим, что, согласно части 2 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное:
- в отношении двух или более лиц;
- в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;
- в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
- с особой жестокостью;
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- из корыстных побуждений, а равно по найму;
- из хулиганских побуждений;
- по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
- с целью использования органов или тканей потерпевшего;
- неоднократно;
- в отношении заведомо несовершеннолетнего;
- в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –
наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее двух подростков ударили складным ножом в Кызылорде. Подозреваемого задержали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049052-almatintsa-udarili-nozhom-vo-vremya-konflikta-v-kafe-podozrevaemym-okazalsya-urozhenets-vko/