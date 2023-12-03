"Не сделал выводов ": рецидивиста вновь заподозрили в вымогательстве 2 млн тенге в ЗКО

В ЗКО полицейские задержали четырех человек по подозрению в вымогательстве под угрозой применения насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщает ведомство, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО задержали жителя Уральска 1984 года рождения по подозрению в вымогательстве 2 млн тенге у горожанина 1992 года рождения.

В полиции отметили, что пострадавшему также угрожали применением насилия.

"Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС", – рассказали в МВД.

Также сотрудниками УБОП ДП ЗКО по подозрению в совершении вымогательства задержаны трое жителей ЗКО 2004 и 2003 годов рождения. По версии следствия, они, угрожая физической расправой, вымогали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".

Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полицейские области Жетісу задержали в административном центре региона двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве нескольких миллионов тенге.

Позже полицейские в Павлодарской области задержали предполагаемых членов преступной группы, занимавшейся, по версии следствия, криминальными разборками и вымогательством.