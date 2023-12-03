"Не сделал выводов ": рецидивиста вновь заподозрили в вымогательстве 2 млн тенге в ЗКО
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В ЗКО полицейские задержали четырех человек по подозрению в вымогательстве под угрозой применения насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как сообщает ведомство, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО задержали жителя Уральска 1984 года рождения по подозрению в вымогательстве 2 млн тенге у горожанина 1992 года рождения.
В полиции отметили, что пострадавшему также угрожали применением насилия.
"Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС", – рассказали в МВД.
Также сотрудниками УБОП ДП ЗКО по подозрению в совершении вымогательства задержаны трое жителей ЗКО 2004 и 2003 годов рождения. По версии следствия, они, угрожая физической расправой, вымогали 250 тысяч тенге у жителя Теректинского района.
Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.
По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство".
Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:
- с применением насилия;
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Напомним, ранее полицейские области Жетісу задержали в административном центре региона двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве нескольких миллионов тенге.
Позже полицейские в Павлодарской области задержали предполагаемых членов преступной группы, занимавшейся, по версии следствия, криминальными разборками и вымогательством.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048886-ne-sdelal-vyvodov-retsidivista-vnov-zapodozrili-v-vymogatelstve-2-mln-tenge-v-zko/