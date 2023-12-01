Угнанное полгода назад авто вернули жителю Темиртау

В Карагандинской области полицейские вернули местному жителю авто, которое у него угнали полгода назад. Транспорт нашли в области Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД, в конце мая в Старогородской отдел полиции УП Темиртау поступило заявление от 40-летнего жителя города. По его словам, вечером, вернувшись с работы, он поставил свое авто во дворе многоквартирного дома, рядом с подъездом, в котором проживал. Утром машины мужчины не было на месте.

Сумма ущерба составила 3 млн тенге. Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 188 УК РК "Кража".

И спустя полгода стражи порядка задержали подозреваемого – 33-летнего жителя города Сатпаева области Ұлытау.

"Злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что, присмотрев в Темиртау дорогую легковушку, решил похитить ее. Он проник в салон чужой машины, завел ее и скрылся", – рассказали в ведомстве.

Автомобиль вернули владельцу. Полиция проводит расследование.

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Алматы с парковки дома в одном из микрорайонов был угнан автомобиль марки Hyundai. Найти автотранспорт удалось в Шымкенте. Подозреваемый в угоне задержан.