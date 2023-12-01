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30 лет независимости Казахстана

"Не давали инсулин": подследственный попал из СИЗО в реанимацию и умер в Шымкенте

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Решетка на дверях в колонии
Решетка на дверях. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Шымкенте 30-летний мужчина, который несколько месяцев провел в СИЗО, попал в реанимацию и умер. Его родные считают, что в СИЗО его избивали и не давали ему лекарства, передает Otyrar.kz.

Как рассказала журналистам мать скончавшегося мужчины Гульшат Байназарова, ее сын Бейбарыс находился под следствием с апреля этого года.

У мужчины был врожденный диабет 1 типа. Когда его поместили в следственный изолятор, Бейбарыс, по словам его родных, чувствовал себя хорошо. Но спустя время состояние его здоровья ухудшалось. Он жаловался, что его не лечат - не дают ему жизненно необходимый инсулин.

Кроме того, мама погибшего уверена, что ее сына в СИЗО били.

"Последние слова моего сына были: молись за меня, ведь только твоя молитва мне поможет. И потом его увезли. Он не мог стоять на ногах, был очень худой. Я думаю, что его били. Мне сестра, которую запустили в палату к нему, сказала, что у него все ноги были синие. Почему ему не оказали медицинскую помощь?" — вопрошает Гульшат.

У Бейбарыса осталось трое детей, одного из которых он так и не смог увидеть - малышу всего 4 месяца.

Казахстанка рассказывает, что обращался в прокуратуру и просила отпустить сына под домашний арест, но ее прошение не одобрили.

"Мне отказывали каждый раз. А его состояние становилось только хуже", — говорит Гульшат.

Адвокат погибшего заявил журналистам, что мужчина занимался охраной заведения, где промышляли игорным бизнесом. И дело в отношении него сфабриковали.

По словам юриста, даже осужденным оказывают медицинскую помощь, а в этом случае вина его подзащитного даже не была доказана.

"На стопах обнаружили гематомы, на руках и ногах кровоподтеки, в паховой области. Мы надеемся, что экспертиза вынесет объективное заключение, потому что это были пытки. Сначала мы думали, что пытки путем удержания его в застенках, но потом поняли, что было применение насилия", — заявил адвокат погибшего Марат Байзаков.

Обвинения родных скончавшегося мужчины прокомментировали в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Шымкенту.

Представители ведомства рассказали, что мужчине стало плохо 14 ноября, его доставили в больницу, где 22 ноября он скончался.

Что именно стало причиной смерти, выяснит экспертиза. Ее результаты будут готовы в течение месяца.

"Аль-Фарабийским районным управлением полиции проводится проверка по факту смерти. Назначена экспертиза. В зависимости от решения экспертизы будет принято процессуальное решение. Со стороны сотрудников правонарушений зарегистрировано не было", — заявил заместитель начальника ДУИС Шымкента и Туркестанской области Ермек Жалгасбаев.

Родственники погибшего ждут мнения экспертов. В случае несправедливого решения экспертизы они готовы дать разрешение на эксгумацию тела.

Напомним, ранее стало известно, что в Актобе в СИЗО умер 23-летний подозреваемый в двойном убийстве. Несмотря на его смерть, на днях в городе начался суд по делу об этом убийстве. На суде настояли родные подозреваемого - они намерены доказать невиновность мужчины.

А весной прошлого года в СИЗО Кызылорды умер подозреваемый в изнасиловании. Сообщалось, что у него было выявлено заболевание легких.

В прошлом месяце сообщалось, что житель Актюбинской области полгода сидит в СИЗО за двойное убийство, в котором сознался другой человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048552-ne-davali-insulin-podsledstvennyy-popal-iz-sizo-v-reanimatsiyu-i-umer-v-shymkente/

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