Обвиняемый в изнасиловании умер в СИЗО Кызылорды

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Мужчина, обвиняемый в изнасиловании, скончался в следственном изоляторе Кызылорды. Информацию подтвердили в ДУИС региона и рассказали подробности случившегося, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, мужчина обвинялся по статье 120 (ч.3, п.1) УК РК. 30 сентября 2021 года он прибыл в следственный изолятор ЗК-169/1 ДУИС по Кызылординской области.

В этот же день прошел полный медицинский осмотр и флюорографию. В результате у него выявили заболевание легких. Все это зафиксировано на видеокамерах учреждения.

17 и 21 марта следственно-арестованный по состоянию здоровья находился на приеме у врача-терапевта и получил необходимое лечение.

"Однако состояние его здоровья ухудшилось. По инициативе администрации учреждения к нему немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Была оказана неотложная легочно-сердечная реанимационная помощь. Однако, несмотря на принимаемые врачами меры, спасти пациента не удалось", - сообщили в ДУИС.

Данный факт зарегистрирован в книге учета информации, назначена служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963017-obvinyaemyy-v-iznasilovanii-umer-v-sizo-kyzylordy/