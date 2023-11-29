Карагандинец заработал 205 тыс. долларов и привлек внимание сотрудников АФМ

Мужчина через криптобиржу заработал 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге и привлек внимание сотрудников Департамента АФМ по Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по Карагандинской области зарегистрировано досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

"По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.

Установлено, что подозреваемый осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына", - рассказали в АФМ.

При этом, по информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.

Иную информацию в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, недавно сообщалось, что глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит со своего поста. Он согласился признать себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и заплатит штраф в размере 50 млн долларов. При этом сама Binance согласилась заплатить властям США штраф в размере 4,3 млрд долларов.

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