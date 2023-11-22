Глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао подал в отставку. Компания заплатит властям США штраф $4,3 млрд

Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит со своего поста. Он согласился признать себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и заплатит штраф в размере 50 млн долларов.

При этом сама Binance согласилась заплатить властям США штраф в размере 4,3 млрд долларов.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на данные американских властей, биржа намеренно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях.

В частности, речь идет о финансовых операциях, которые помогали сексуальному издевательству над детьми, нелегальному обороту наркотиков и деятельности таких террористических организаций, как ХАМАС.

«Я знаю, что это правильно, — написал Чанпэн Чжао о своей отставке в социальной сети Х (бывший твиттер). — Я совершал ошибки и должен взять за них ответственность на себя. Так будет лучше для всего нашего сообщества, для Binance и для меня лично».

Сделка с американскими властями предполагает, что компания Binance в течение пяти лет будет работать с финансовым мониторингом правительства США.

В сентябре 2023 года Binance объявила о своем уходе из России. Российский бизнес Binance будет продан CommEX, говорилось в сообщении пресс-службы биржи.

Ранее Binance закрыла для россиян в России торговлю всеми валютами, кроме рублей. Россияне, проживающие в других странах и прошедшие верификацию с подтверждением адреса, могли продолжить торговлю любыми валютами, за исключением рубля, евро, доллара США и гривны.

В августе WSJ писала, что Binance продолжает обрабатывать значительные объемы рублевых торгов, несмотря на западные санкции.

Издание со ссылкой на источник сообщало, что Минюст США начал расследование в отношении Binance в связи с возможным обходом санкций США против России.

С помощью популярных криптовалютных сервисов россияне могли конвертировать рубли в другие валюты и обратно — особенно актуальны эти сервисы были для россиян, уехавших из страны после начала войны.

В последние месяцы все больше платежных систем и криптобирж ограничивают россиян в проведении транзакций.