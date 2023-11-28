50 Cent в Алматы: к поклонникам рэпера обратились в Almaty Arena

В Almaty Arena обратились к поклонникам американского артиста 50 Cent перед его предстоящим концертом, передает NUR.KZ со ссылкой на ледовый комплекс.

В Almaty Arena предупредили, что двери арены открываются в 17:00.

"По возможности, рекомендуем распечатать билет и иметь документ, удостоверяющий личность. Гардероб работает на прием только верхней одежды", – сообщает ледовый комплекс в своем официальном Instagram-аккаунте.

Также организаторы напомнили зрителям о запретах:

запрещается приносить габаритные рюкзаки и сумки;

запрещается проносить еду и напитки;

запрещается приносить профессиональную фото/видеотехнику.

Однако, как сообщили в Almaty Arena, на телефон снимать можно.

Концерт американского рэпера 50 Cent состоится сегодня, 28 ноября, в Алматы в рамках мирового турне The Final Lap Tour 2023.

Добавим, что по информации на сайте Almaty Arena, 50 Cent, настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III – один из самых влиятельных и успешных музыкальных артистов своего поколения. Его карьера началась с публикации альбома Get Rich or Die Tryin в 2003 году, который мгновенно стал платиновым и установил новые стандарты в индустрии хип-хопа.

С тех пор 50 Cent выпустил несколько платиновых альбомов, включая The Massacre, Curtis и Animal Ambition, а также стал известным актером благодаря своей роли в культовых картинах и сериалах.

The Final Lap Tour – это последний мировой тур артиста.