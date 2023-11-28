Астанчанина обманули на 200 тыс. тенге, обещая ему работу в Канаде

Житель Астаны, желая трудоустроиться в другой стране, стал жертвой мошенников. Стражи порядка задержали подозреваемую, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане полицейские задержали 59-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве. По версии следствия, она, обещая 24-летнему астанчанину трудоустроиться в Канаде, взяла за свои услуги 203 тыс. тенге.

"Злоумышленница, войдя в доверие, заверила потерпевшего, что у нее имеются связи и каналы, через которые она окажет содействие в трудоустройстве с проживанием в другой стране", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стражи порядка в ходе расследования установили причастность задержанной к еще шести аналогичным преступлениям.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Добавим, что, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее сотни казахстанцев заплатили около миллиона тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников.