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Осужденный на 25 лет казахстанец позвонил из колонии и увеличил себе срок

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Камера в тюрьме
Камера в тюрьме. Иллюстративное фото: Scott Nelson/Getty Images

В середине февраля заключенный позвонил по номеру доверия и сообщил об акте терроризма в колонии в Семее. В результате его 25-летний срок увеличили еще на 2 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, факт был зарегистрирован в середине февраля в Семее. Неизвестный мужчина позвонил по номеру доверия и сообщил об акте терроризма в колонии.

Поднятый по тревоге личный состав полиции совместно с ДУИС, а также службами ЧС, саперами, военнослужащими и работниками ДКНБ произвели осмотр учреждения. Каких-либо взрывных устройств на территории не оказалось.

Оперативники по "горячим следам" установили подозреваемого. Им оказался осужденный, который уже отбывает наказание в этой колонии за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за убийство человека в 2000 году.

В 2003 году мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В суде он признал вину, объяснив свои действия тем, что в тот день не был согласен с условиями режима содержания.

По ст.273 УК РК заключенный был приговорен еще к двум годам лишения свободы, теперь ему отбывать наказание еще 7 лет.

Добавим, что согласно ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Напомним, ранее в колонии в Алматинской области произошла массовая драка. Как пояснили в ДУИС, конфликт среди осужденных возник на бытовой почве. Инцидент был локализован силами дежурного наряда. Троим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048004-osuzhdennyy-na-25-let-kazahstanets-pozvonil-iz-kolonii-i-uvelichil-sebe-srok/

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