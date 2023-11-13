Массовая драка произошла в колонии в Алматинской области

Массовая драка среди заключенных произошла в учреждении №57 в Заречном. Инцидент прокомментировали в ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в учреждении №57 ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу пресечен внезапно возникший конфликт на бытовой почве среди осужденных.

"Инцидент был локализован силами дежурного наряда. Троим пострадавшим в ходе конфликта оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в ДУИС.

Здесь добавили, что руководством ДУИС организовано посещение учреждения и личный прием осужденных представителями Общественной наблюдательной комиссии, а также представителей органов прокуратуры.

"В настоящий момент оперативная обстановка стабилизирована, учреждение функционирует в штатном режиме согласно внутреннему распорядку", - отметили в ведомстве.

Напомним, весной 2022 года в колонии Уральска произошла массовая драка, в которой пострадали 10 человек. Как рассказали в ДУИС по ЗКО, рано утром в общежитии учреждения средней безопасности возникла словесная перепалка между осужденными, переросшая в потасовку. В течение 10 минут инцидент был локализован силами дежурного наряда.

По данному факту сотрудниками Зачаганского ОП УП Уральска было зарегистрировано уголовное дело по ст.107 ч.2 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Позже стало известно, что после массовой драки наказали 12 сотрудников колонии: один человек был отстранен от занимаемой должности, трое - предупреждены о неполном служебном несоответствии, четверым объявили строгий выговор, еще трое получили выговор и один - замечание.