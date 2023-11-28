Золотые слитки нашли при обыске сотрудники АФМ (видео)

Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц на территории Акмолинской области, Астаны и Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, незаконная деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.

Установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.

Как пояснили в АФМ, с 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного черными старателями в поселке Бестобе.

В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента.

"В ходе обысков изъято более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.

С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к троим из них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в АФМ не разглашают.

Напомним, ранее сотрудниками департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры была задержана транснациональная организованная группа в составе граждан Казахстана, Украины и Российской Федерации, которые на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом драгоценных металлов на территории нашей страны.

Золотосодержащую руду тоже добывали из шахты, расположенной в Акмолинской области. Кустарное сырье передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под известными брендами. Транспортировка проводилась воздушным и железнодорожным транспортом.

Подозреваемыми по делу были признаны 17 человек, 10 из них содержатся под стражей.