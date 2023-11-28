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Прокурор озвучил жуткие подробности убийства 7-летнего ребенка в Алматы

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Игрушечный мишка на кровати
Игрушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы мачеху подозревают в убийстве 7-летней падчерицы. Прокурор озвучил жуткие подробности преступления. Подозреваемая свою вину не признает, передает сайт телеканала КТК.

В Алматы проходит суд по делу об убийстве 7-летней девочки, которое произошло около полугода назад. По версии следствия, ребенка до смерти избила мачеха. У маленькой Карины случилось кровоизлияние в мозг, она скончалась до приезда медиков.

Как сообщает телеканал, уже в ходе расследования выяснилось, что мачеха издевалась над падчерицей на протяжении нескольких месяцев.

"Т. в 10:35 этого же дня, оставшись наедине с малолетней Закураевой, схватила малолетнюю Закураеву за шею. После чего, с целью доведения своего преступного намерения до логического завершения, ударила головой малолетнюю Закураеву о радиатор батареи. Ударила малолетнюю Закураеву головой о край ванны. В результате чего Закураева получила травмы височной, теменной и затылочной области головы слева, по инерции ударилась головой о кафель в ванной комнате", – сообщил прокурор Данияр Тагаев.

Родственники девочки говорят, что подозреваемая несколько месяцев применяла жестокие методы воспитания. По их словам, она настолько запугала ребенка, что у той началось недержание.

А тетя Карины заявила, что после убийства женщина пыталась замести следы преступления. Якобы подсудимая искупала уже мертвую девочку и постирала ее вещи, говорится в сюжете телеканала.

"Он рассказывал после того, как ребенок умер, он рассказывал, как они вместе… Она позвонила. Говорит: "Кажется, я ее убила". Потом он рассказывал, как он побежал домой. И как они вместе мертвого ребенка искупали, вещи закинули в стирку. Потом вызвали "скорую". Возможно, ребенка можно было бы спасти", – рассказала тетя девочки Екатерина Закураева.

Бабушка Карины рассказала, что сын и невестка запретили ей видеться с внучкой.

"Я ее видела на площадке. Она подбежала ко мне: "Бабушка, Балжан мне сказала, что ты умерла. А ты живая". Потом говорит: "Забери меня". Плакать стала. "Меня Балжан, Бакен избивают. Забери меня. Они в день по два-три раза меня избивают". А тут Балжан подошла, схватила ребенка и стала материться на ребенка: "Домой придешь, получишь у меня. Я тебе обещаю, я тебя убью", – сообщила Елена Закураева.

Соседи также говорят, что часто слышали скандалы и крики на ребенка.

"Три либо четыре дня до того, что произошло, я слышала, это было ночью, в часов 12. Балжан кричала, материлась на девочку, заставляла убирать ее туалет", – рассказала Олеся Шадурова.

По ее словам, такое происходило не в первый раз, они "к этому уже привыкли". Поэтому никто из соседей не обращал на происходящее внимание.

Корреспонденты телеканала сообщают, что правозащитники подали ходатайство о допросе отца убитой девочки, следователя и криминалиста. Подсудимая свою вину не признает.

Источник: КТК

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте.

До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК, в соответствии с которой, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В начале текущего месяца в Алматы начался суд над женщиной, которую подозревают в жестоком убийстве семилетней падчерицы. Интересы подсудимой представляют два адвоката.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047894-prokuror-ozvuchil-zhutkie-podrobnosti-ubiystva-7-letnego-rebenka-v-almaty/

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