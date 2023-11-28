Руководство отдела полиции полностью сменили в Жамбылской области после изнасилования девочки

Глава Департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин заявил, что в одном из районов региона полностью сменили руководство отдела полиции, передает агентство Kazinform.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в Жамбылской области 55-летнего мужа депутата маслихата обвинили в изнасиловании 13-летней девочки.

В полиции тогда сообщали, что возбудили по данному факту уголовное дело.

В правоохранительных органах подчеркивали, что собрали все доказательства вины подозреваемого, ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас материалы дела направлены в суд.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор Арманбек Баймурзин рассказал, что никто из соцпедагогов и психологов не обращался к полицейским с информацией о правонарушениях в отношении детей, хотя в области работают 432 социальных педагога и 565 психологов.

"Приходится констатировать, что сотрудники образования неохотно предоставляют нам информацию о совершенных правонарушениях. Хотя данные сведения необходимы нам.

Любая информация от социальных педагогов, школьных психологов, классных руководителей поможет полиции точечно и оперативно принимать профилактические меры реагирования", — заявил полицейский.

Он также отметил, что руководству и педколлективу школы стало известно об изнасиловании девочки еще в ноябре 2022 года. Однако они не обратились в полицию. По факту недонесения о преступлении в отношении сотрудников учебного заведения и медицинских работников возбуждено уголовное дело по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".

"Здесь надо признать, что и наши сотрудники очень непрофессионально подошли к этому вопросу. Мы провели служебное расследование, привлекли к ответственности не только участковых инспекторов полиции, но я сменил полностью все руководство Сарысуского отдела полиции. Такие вопросы надо жестко пресекать и жестко бороться", — резюмировал Баймурзин.

Добавим, что, согласно статье 434 УК РК, недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 6 тыс. МРП (до 20,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок.