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Мужа депутата обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в Жамбылской области

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Девушка закрывается рукой
Девушка. Иллюстративное фото: Francesco Carta fotografo/Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области 13-летняя девочка забеременела от мужа депутата районного маслихата. Комментарий по этому поводу дали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, в мае 2023 года в полицию обратилась мать 13-летней девочки о том, что 55-летний мужчина вступил в половой акт с ее малолетней дочерью.

По данному факту было зарегистрировано уголовное дело по ст.120 ч.4 УК РК (Изнасилование в отношении малолетней).

"Вина обвиняемого в совершения изнасилования доказана, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ноябре уголовное дело направлено в суд.

В отношении руководства школы зарегистрировано уголовное дело по ст.434 УК РК (Недонесение о преступлении)", - отметили в ДП Жамбылской области.

Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ст.120 ч.4 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении малолетней, наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы. 

А в соответствии со ст.434 УК РК недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица, особо тяжком преступлении либо достоверно известном готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей (до 20,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047071-muzha-deputata-obvinili-v-iznasilovanii-13-letney-devochki-v-zhambylskoy-oblasti/

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