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Пропавшего в буран мужчину нашли мертвым на западе Казахстана

Опубликовано:

Служебное авто полиции
Полицейское авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Западно-Казахстанской области мертвым нашли мужчину, который пропал в поселке Акжаик несколько дней назад. Тело направлено на экспертизу, передает "Мой город".

В пресс-службе полиции региона журналистам сообщили, что сегодня, 24 ноября, в 10 километрах от села Акжаик обнаружили тело пропавшего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Для установления причины гибели тело направили на экспертизу.

В полиции напомнили, что мужчина пропал 22 ноября, в тот день в районе был сильный буран. Мужчина вышел с работы в 10:00, но дома так и не дошел. К его поискам привлекали вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047565-propavshego-v-buran-muzhchinu-nashli-mertvym-na-zapade-kazahstana/

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