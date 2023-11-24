Пропавшего в буран мужчину нашли мертвым на западе Казахстана

В Западно-Казахстанской области мертвым нашли мужчину, который пропал в поселке Акжаик несколько дней назад. Тело направлено на экспертизу, передает "Мой город".

В пресс-службе полиции региона журналистам сообщили, что сегодня, 24 ноября, в 10 километрах от села Акжаик обнаружили тело пропавшего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Для установления причины гибели тело направили на экспертизу.

В полиции напомнили, что мужчина пропал 22 ноября, в тот день в районе был сильный буран. Мужчина вышел с работы в 10:00, но дома так и не дошел. К его поискам привлекали вертолет.