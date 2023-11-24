Пропавшего в буран мужчину больше суток ищут в ЗКО
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В Теректинском районе Западно-Казахстанской области 22 ноября пропал 62-летний мужчина. К его поискам привлекли вертолет, однако результата пока нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
На официальном сайте Департамента по ЧС ЗКО сообщается, что заявление о пропаже мужчины поступило в 20:37 22 ноября. Сообщалось, что житель села Акжаик в 10:00 вышел с работы, но до дома не дошел.
Вчера, 23 ноября, к поискам мужчины привлекли вертолет "Еврокоптер" из Уральска.
"Всего в поисково-спасательных работах задействовано 3 человека в экипаже, 25 человек личного состава и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.
Поиски осложняются тем, что уже несколько дней в ЗКО бушует непогода.
Между тем спасатели рекомендуют казахстанцам следить за изменениями погоды и оперативной информацией о введенных ограничениях. Получить эти данные можно от службы спасения по номеру 112 или через приложение для телефона Darmen.
Кроме того, как рассказали в ДЧС, перед тем как отправиться в поездку, следует:
- внимательно изучить прогноз погоды;
- уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения;
- при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов.
Казахстанцам также советуют укомплектовать машину багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации. Это:
- канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки;
- термос с чаем и запас продуктов;
- запасной комплект теплой одежды.
"Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру телефона 112", - добавили в ДЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047375-propavshego-v-buran-muzhchinu-bolshe-sutok-ischut-v-zko/