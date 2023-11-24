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Пропавшего в буран мужчину больше суток ищут в ЗКО

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Поиски с вертолета
Поиски с вертолета. Фото: gov.kz

В Теректинском районе Западно-Казахстанской области 22 ноября пропал 62-летний мужчина. К его поискам привлекли вертолет, однако результата пока нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

На официальном сайте Департамента по ЧС ЗКО сообщается, что заявление о пропаже мужчины поступило в 20:37 22 ноября. Сообщалось, что житель села Акжаик в 10:00 вышел с работы, но до дома не дошел.

Вчера, 23 ноября, к поискам мужчины привлекли вертолет "Еврокоптер" из Уральска.

"Всего в поисково-спасательных работах задействовано 3 человека в экипаже, 25 человек личного состава и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

Поиски осложняются тем, что уже несколько дней в ЗКО бушует непогода.

Между тем спасатели рекомендуют казахстанцам следить за изменениями погоды и оперативной информацией о введенных ограничениях. Получить эти данные можно от службы спасения по номеру 112 или через приложение для телефона Darmen.

Кроме того, как рассказали в ДЧС, перед тем как отправиться в поездку, следует:

  • внимательно изучить прогноз погоды;
  • уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения;
  • при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов.

Казахстанцам также советуют укомплектовать машину багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации. Это:

  • канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки;
  • термос с чаем и запас продуктов;
  • запасной комплект теплой одежды.

"Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру телефона 112", - добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047375-propavshego-v-buran-muzhchinu-bolshe-sutok-ischut-v-zko/

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