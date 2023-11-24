Пропавшего в буран мужчину больше суток ищут в ЗКО

В Теректинском районе Западно-Казахстанской области 22 ноября пропал 62-летний мужчина. К его поискам привлекли вертолет, однако результата пока нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

На официальном сайте Департамента по ЧС ЗКО сообщается, что заявление о пропаже мужчины поступило в 20:37 22 ноября. Сообщалось, что житель села Акжаик в 10:00 вышел с работы, но до дома не дошел.

Вчера, 23 ноября, к поискам мужчины привлекли вертолет "Еврокоптер" из Уральска.

"Всего в поисково-спасательных работах задействовано 3 человека в экипаже, 25 человек личного состава и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

Поиски осложняются тем, что уже несколько дней в ЗКО бушует непогода.

Между тем спасатели рекомендуют казахстанцам следить за изменениями погоды и оперативной информацией о введенных ограничениях. Получить эти данные можно от службы спасения по номеру 112 или через приложение для телефона Darmen.

Кроме того, как рассказали в ДЧС, перед тем как отправиться в поездку, следует:

внимательно изучить прогноз погоды;

уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения;

при получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержаться от поездок и выездов из населенных пунктов.

Казахстанцам также советуют укомплектовать машину багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации. Это:

канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки;

термос с чаем и запас продуктов;

запасной комплект теплой одежды.

"Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру телефона 112", - добавили в ДЧС.